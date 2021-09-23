الاتحاد الأوروبي يضيف دولة جارة للعراق لقائمته للسفر الآمن

2021/09/23 | 23:17 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الاتحاد الأوروبي، الخميس، إضافة الكويت وتشيلي ورواندا إلى قائمته للدول الآمنة من الناحية الوبائية.

وقال مجلس وزراء الاتحاد الأوروبي في بيان صحفي اليوم، (23 ايلول 2021)، عقب مراجعة أجراها بموجب توصية بشأن الرفع التدريجي للقيود المؤقتة على السفر غير الضروري إلى الاتحاد الأوروبي إنه "قام بتحديث قائمة البلدان التي ينبغي رفع قيود السفر المفروضة عليها".

ويتعين على دول الاتحاد الأوروبي إعادة فتح حدودها أمام السفر غير الضروري مع البلدان المدرجة على قائمة الدول الآمنة، من الناحية الوبائية من غير الأعضاء بالكتلة.

وأضاف البيان أنه "جرى على وجه الخصوص إضافة الكويت وتشيلي ورواندا إلى هذه القائمة مقابل شطب البوسنة والهرسك ومولدوفا منها".

وأشار إلى أنه بناء على المعايير والشروط المنصوص عليها في التوصية فإنه ينبغي للدول الأعضاء أن ترفع تدريجيا قيود السفر على حدودها الخارجية أمام الوافدين من عدة بلدان.

وأوضح البيان أن هذه الدول هي أستراليا وكندا والأردن ونيوزيلندا وقطر والسعودية وسنغافورة وكوريا الجنوبية وأوكرانيا وأوروغواي إلى جانب الدول الثلاث التي تمت إضافتها اليوم وهي الكويت وتشيلي ورواندا في حين تخضع الصين إلى مبدأ المعاملة بالمثل.

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