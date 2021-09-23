2021/09/23 | 23:20 - المصدر: الحرة عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 7iMZyQy7Rtc

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ورش خاصة لتوعية النساء بالحقوق ولتمكينهن ضد العنف وضغوطات الحياة) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. ورش خاصة لتوعية النساء بالحقوق ولتمكينهن ضد العنف وضغوطات الحياة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة عراق).