عمليات بغداد تعلن 'فض' نزاع عشائري شمال شرقي العاصمة

2021/09/23 | 23:33 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت قيادة عمليات بغداد، الخميس، عن "فض" نزاع عشائري شمال شرقي العاصمة.

وقالت القيادة في بيان، إنه "تنفيذاً لتوجيهات الفريق الركن قائد عمليات بغداد بضرورة التدخل الفوري والسريع لفض النزاعات العشائرية من قبل قطعات قيادة عمليات بغداد وبعد ورود معلومات استخبارية من مصادرنا تفيد بوجود نزاع عشائري بين قبيلتين ضمن قرية الانتصار شمال شرقي بغداد، استخدمت فيه الأسلحة الخفيفة، بدون اي إصابات توجهت على الفور قوة من اللواء (٤٤) فرقة المشاة الحادية عشر، إلى مكان الحادث".

وأضافت أنه "تم فض النزاع واعتقال ثلاثة متهمين هم طرفا النزاع وتم تسليمهم الى الجهات المختصة لينالوا جزائهم العادل وفق القانون العراقي".

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