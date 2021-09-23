مرشحة عنه: تحالف الفتح وضع برامج واقعية لتطوير القطاع التربوي

2021/09/23 | 23:33 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الايام نيوز/ ناقش برنامج حصاد الأيام الذي بثته قناة الايام الفضائية اليوم الخميس، ملفا عن رؤية تحالف الفتح لتطوير القطاع التربوي في العراق.وقالت د.سهيلة نجم عبد الله المرشحة عن تحالف الفتح ببغداد عن الدائرة 15 بالتسلسل 54، ان تحالف الفتح وضع برامج واقعية وليست رنانة، وأن فكرة الفتح هي وضع حلول واقعية وان […]

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