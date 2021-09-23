العراق.. الأمن النيابية تحدد موعد استقبال أول وجبة لـ

2021/09/23 | 23:43 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - خاص

توقع عضو لجنة الامن والدفاع النيابية النائب عبد الخالق العزاوي، الخميس، موعد استقبال اول وجبة من المكلفين بالخدمة الالزامية في العراق بعد مرور 18 سنة على توقفها.

وقال العزاوي في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون التجنيد الالزامي لايعني انه اصبح نافذ المفعول وتطبيقه واجباً بل سيأخذ اطاره المعتاد في المناقشة في لجنة الامن والدفاع النيابية بالتنسيق مع وزارة الدفاع من اجل دراسته بشكل دقيق قبل عرضه على مجلس النواب وقراءته اولى وثانية ثم التصويت اذا لم تكن هناك معرقلات وتوفر التوافق السياسي على تمريره".

واضاف العزاوي أن "القانون سيطرح في الدورة النيابية المقبلة واذا ما تم تمريره يجب توفير 5 فقرات اساسية ليكون جاهز للتنفيذ الفعلي هو الغطاء المالي والمعسكرات والاطار التنظيمي والاداري وتوزيعه في المحافظات واليات دمج الاف في تشكيلات الجيش واستيعابهم".

واشار الى ان "اذا تم تجاوز كل الصعوبات ربما سنشهد استقبال اول وجبة للمكلفين بخدمة العام في نهاية 2023، وربما بداية 2024 لكن في كل الاحوال يبقى تمرير القانون وتوفير مقتضياته الاساسية هي السبيل في تطبيقه الفعلي على الارض".

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