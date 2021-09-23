العراق: اشتباك مسلح يودي بحياة عنصر في الحشد الشعبي

2021/09/23 | 23:48 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الحشد الشعبي، الخميس، مقتل احد عناصره اثناء تصديه تعرضا لداعش على قوات اللواء 42 بالحشد جنوب مدينة سامراء.

وقال إعلام الحشد في بيان اليوم، (23 ايلول 2021)، ان "عناصر من فلول داعش الإرهابي حاولوا التعرض لقوات اللواء 42 بالحشد الشعبي في منطقة سيد غريب جنوب سامراء قبل ان تتصدى لهم القوة وتشتبك معهم".

وأضاف البيان، ان "التعرض ادى إلى ارتقاء احد ابطال اللواء شهيدا وهو يواجه عصابات داعش دفاعا عن المنطقة ومنعا لأية محاولة إرهابية لزعزعة الامن والاستقرار".

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