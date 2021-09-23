سوريا: ضحايا بانفجار قنبلة يدوية اثر خلاف عائلي (فيديو)

2021/09/23 | 23:48 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اظهر تسجيل مصور، الخميس، لحظة انفجار قنبلة يدوية اثر خلاف عائلي بين محام وصهره مما أدى إلى مقتل شخصين وإصابة آخرين بينهم رجال شرطة بمدينة طرطوس على الساحل السوري.

وقالت وكالة الأنباء السورية "سانا" نقلا عن مصدر في قيادة شرطة المحافظة قوله اليوم، (23 ايلول 2021)، ان الانفجار أدى إلى إصابة عدد من عناصر وضباط الشرطة والمدنيين الذين كانوا متواجدين في المكان، إصابات بعضهم خطيرة، وتم إسعافهم إلى مستشفى الباسل.

كما ونقلت "سانا" عن مدير المستشفى، اسكندر عمار، قوله أنه تم إسعاف 9 مصابين للمشفى بينهم حالات حرجة إضافة إلى نقل اثنين من المصابين إلى المستشفى العسكري.

وكشفت التحقيقات الأولية، أن الحادث حصل إثر خلاف عائلي بين محام وصهره، حيث كان صهر المحامي يحمل قنبلة يدوية وبعد أن فتح صمام الأمان توجهت دوريات من عناصر الشرطة لإلقاء القبض عليه ومنعه من التفجير كما تدخل شقيق المحامي للإمساك بصهره ونزع القنبلة من يده إلا أن ذلك أدى إلى الانفجار ووفاة المحامي وشخص آخر وإصابة عدد من عناصر الشرطة.

ويوثق مقطع الفيديو لحظة اشتباك الرجلين ومحاولات نزع القنبلة من يد صهر المحامي، وسط تجمهر عدد كبير من الناس، قبل أن تنفجر القنبلة ليهرع بعض الحاضرين لمحاولة إسعاف الضحايا.

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