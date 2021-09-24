وزيرا خارجية الأردن وسوريا يبحثان تعزيز التعاون وضمان أمن الحدود في نيويورك

2021/09/23 | 23:56 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، مع نظيره السوري فيصل المقداد، تعزيز التعاون بين البلدين وضمان أمن الحدود، حسبما أفاد بيان للخارجية الأردنية، الخميس.

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