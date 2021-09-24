الحشد الشعبي يعلن إحباط 'تعرض إرهابي' جنوب سامراء

2021/09/24 | 00:06 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن الحشد الشعبي، الخميس، عن إحباط "تعرض إرهابي" جنوب سامراء في محافظة صلاح الدين.

وقال الحشد في بيان، إن "قوة من اللواء 42 بالحشد الشعبي احبطت، الخميس، محاولة تعرض لفلول "داعش" الإرهابي جنوب مدينة سامراء".

وأضاف أن "عناصر فلول "داعش" الإرهابي حاولوا التعرض لقوات اللواء 42 بالحشد الشعبي في منطقة سيد غريب جنوب سامراء قبل ان تتصدى لهم القوة وتشتبك معهم، ما أدى الى ارتقاء احد ابطال اللواء شهيدا وهو يواجه فلول "داعش" الإرهابي دفاعا عن المنطقة ومنعا لأية محاولة إرهابية لزعزعة الامن والاستقرار".

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