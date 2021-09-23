نافالني يتهم آبل وغوغل بـ

2021/09/24 | 00:10 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتهم المعارض الروسي المسجون أليكسي نافالني، الخميس، مجموعتي آبل وغوغل بـ"التواطؤ" مع الكرملين، بعدما أزالتا تطبيقا له كان مخصصا للانتخابات التشريعية بناء على طلب السلطات الروسية.

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