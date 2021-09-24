2021/09/24 | 00:12 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العراق.. الشرطة تعتقل شخصا قتل امرأة بسبب خلاف على طعام هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2021/09/24 | 00:12.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

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