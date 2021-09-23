2021/09/24 | 00:17 - المصدر: عين العراق

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الخميس 23 سبتمبر 2021 | 11:49 مساءً

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اتحاد الجمعيات الفلاحية: ارتفاع اسعار الاعلاف وغياب الدعم الحكومي يهدد الثروة الحيوانية ويرفع الاسعار

اكد رئيس الإتحاد العام للجمعيات الفلاحية التعاونية في العراق، حيدر العصاد، أن ارتفاع اسعار الاعلاف يهدد الثروة الحيوانية ويتسبب برفع الاسعار وخاصة في غياب الدعم الحكومي.



واشاد العصاد الى قرار وزارة الزراعة بفتح استيراد الأعلاف الا انه لم ينفذ الى الان مما اثار حيرة مربي المواشي والدواجن والمهتمين بالشأن الزراعي .



واضاف "في العام الماضي كان يوجد دعم للمربين وتوزع الاعلاف (الشعير) بأسعار مدعومة بواقع (٢٠٠) الف للطن الواحد ، اما هذه السنة لا يوجد دعم للمربين والدولة عزفت عن توزيع الاعلاف مما سهل للتجار التلاعب بالاسعار في الاسواق وحاليا سعر الطن الواحد يصل الى (٦٥٠) الف ".



يذكر ان "سعر الطن الواحد من مادة الصويا العلفية ارتفع من 580 الى 950 الف دينار واسعار الذرة من 380 الف الى 600 الف دينار وكذلك اسعار مادة البروتين من 110 دولار الى 1300 دولار للطن الواحد"، وان اسعار بيض المائدة والدجاج ارتفعت بشكل متزايد لتصل سعر الطبقة الواحدة الى 7 الاف دينار في وقت كانت تتراوح ما بين 4 الى 5 الاف دينار بعد ان كان يتم الاستيراد من دول الجوار.

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