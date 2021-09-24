2021/09/24 | 00:26 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني أعلنت شرطة بغداد، اليوم الخميس، إلقاء القبض على متهم بالإرهاب وآخر بالدكة العشائرية، فيما أكدت قيادة شرطة الديوانية إلقاء القبض على متهم بقتل امرأة بعد ساعتين على ارتكاب جريمته.وذكر […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بغداد..



القبض على متهم بالإرهاب وآخر بالدكة العشائرية المركز الخبري الوطني.

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