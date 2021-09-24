2021/09/24 | 00:30 - المصدر: قناة دجلة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مرشح عزم علاء الكربولي: لم يصلنا أي حل لملف "المفقودين" و 3 آلاف منتسب لا نعرف عنهم شيء) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: dVY7N62FKmc
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مرشح عزم علاء الكربولي: لم يصلنا أي حل لملف "المفقودين" و 3 آلاف منتسب لا نعرف عنهم شيء) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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