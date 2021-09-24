نابولي يكتسح سامبدوريا.. ويحافظ على

2021/09/24 | 00:41 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استمرت انطلاقة نابولي القوية منذ بداية الدوري الإيطالي هذا الموسم، بعدما حقق انتصاره الخامس على التوالي، وجاء على حساب مضيفه سامبدوريا 4-صفر، الخميس.

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