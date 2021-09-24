نشوب حريق داخل وزارة التربية في بغداد

2021/09/24 | 00:45 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلنت مديرية الدفاع المدني، ليل الجمعة، اندلاع حريق في الساحة الداخلية لوزارة التربية وسط بغداد.وذكرت المديرية في بيان ان “فرقها تكافح حادث حريق اندلع داخل كرفان في الساحة الداخلية لوزارة التربية (وسط بغداد)”.

وأضافت أن “فرق الإطفاء تعمل الآن على منع امتداد النيران إلى شواغر الوزارة”.

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