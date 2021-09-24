الحشد ينعى منتسبا استشهد اثناء صد تعرض داعش في سامراء

2021/09/24 | 00:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - صلاح الدين

نعت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الجمعة، الشهيد حسين علي عباس الذي ارتقى خلال مشاركته بالتصدي لفلول “داعش” الإرهابي في منطقة سيد غريب جنوب مدينة سامراء.

وقالت الهيئة في بيان تلقته (بغداد اليوم): "بمزيد من الفخر والاعتزاز تزف هيئة الحشد الشعبي، الشهيد المجاهد حسين علي عباس احد ابطال اللواء 42 بالحشد الشعبي الذي ارتقى خلال مشاركته بالتصدي لفلول “داعش” الإرهابي في منطقة سيد غريب جنوب مدينة سامراء".

وأضاف بيان الحشد أنه "بهذه المناسبة نعزي ذوي الشهيد وسائر متعلقيه، سائلين العلي القدير ان يلهمهم الصبر والسلوان وان يتغمد الشهيد السعيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته".

وأكد ان "الدماء والتضحيات التي يقدمها الحشد الشعبي ونحن في أيام اربعينية الإمام الحسين (عليه السلام) ستحول دون أي زعزعة أمن مدننا العزيزة او تعكير صفو الاستقرار الأمني، وستبوء كل محاولات الإرهابيين بالفشل الذريع في إيجاد موطئ قدم لهم".

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