إندلاع حريق داخل وزارة التربية في بغداد (فيديو)

2021/09/24 | 00:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اعلنت مديرية الدفاع المدني، الجمعة، إندلاع حريق داخل وزارة التربية في بغداد.

وقالت المديرية في بيان ان "فرق الدفاع المدني تكافح حادث حريق اندلع داخل كرفان في الساحة الداخلية لوزارة التربية وتمنع امتداد النيران إلى شواغل الوزارة القريبة من موقع الحادث".

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