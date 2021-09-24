بين غزة وكفرقاسم، مواطنة ودموع وهوية - جواد بولس

2021/09/24 | 00:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#جواد_بولس أثارت تصريحات القيادي، عضو الكنيست عن "الحركة الاسلامية الجنوبية" ، وليد طه، بخصوص موقف حركته ازاء حكومة اسرائيل في حالة اتخاذها قرارًا يقضي باجتياح قطاع غزة، غضبَ عدة جهات عربية واسلامية، محلية وخارجية؛ وقد يكون أبرز وأحدّ تلك الردود هو ما جاء على لسان الناطق باسم حركة "حماس" الذي وصف، من غزة، تلك التصريحات بأنها تمثّل "سقوطًا وطنيًا وقيميًا ، وانسلاخًا عن الهوية الفلسطينية، ولا تخدم الا اهداف ال ......





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