فلسفة المقاومة في مسلسل لا كازا دو بابل - بوناب كمال

2021/09/24 | 00:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#بوناب_كمال لا كازا دو بابل (La Casa De Papel) هو مسلسلٌ إسباني حصلت شبكة نتفليكس على حقوق بثّه في ديسمبر 2017؛ وفي غضون بضعة أشهر أصبحت السّلسلة من أكثر البرامج التلفزيونية غير الإنجليزية مشاهدةً في العالم، ويعلّق المؤلف والمنتج التنفيذي أليكس بينا (Alex Pina) على النجاح غير المتوقّع لمسلسله قائلا "لقد أدركنا أنّ الناس لديهم علاقةٌ بالعرض تتجاوز مجرّد الترفيه، إنّ الأمر أشبهُ برباطٍ فلسفي"؛ وبالفعل أصبحت الج ......





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