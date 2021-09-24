الكاظمي يصدر توجيها بشأن فيديو لاب يعذب ابنه بطريقة 'وحشية'‏

2021/09/24 | 00:50 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الجمعة، اعتقال المواطن الذي ظهر في ‏مقطع فيديو وهو يمارس العنف ضد أحد أبنائه.‏

وقال المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقى ‏NRT‏ عربية نسخة منه اليوم ‏‏(24 ايلول 2021) ان " رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي وجه بتنفيذ ‏الاجراءات القانونية، واحتجاز المواطن الذي ظهر في مقطع فيديو انتشر عبر ‏مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يمارس العنف ضد أحد أبنائه‎.‎

كما وجه الأجهزة المختصة، بالتحفظ على الطفل وتأمين سلامته ورعايته، لغاية ‏انتهاء الإجراءات القانونية بحق والده، مرتكب الجريمة.‏

وفي وقت سابق نشر موقع ‏NRT‏ عربية ، مقطع فيديو أظهر مشاهد دموية ‏لتعنيف ‏شخص لابنه الطفل، في إحدى المدن العراقية‎.‎

ويظهر الطفل في المشهد المصور وهو يتوسل لوالده أن يتركه، وهو ‏مكبل ‏بالسلاسل ومغطى بالدماء‎.‎

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