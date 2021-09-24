اخماد حريق في وزارة التربية (صور)

2021/09/24 | 01:17 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

تمكنت فرق الدفاع المدني في وقت متأخر من ليلة الخميس من إخماد حريق اندلع في كرفان مشيد من ألواح "السندويج بنل" سريع الاشتعال يحتوي على مواد مستهلكة داخل ساحة وزارة التربية في منطقة القصر الأبيض وسط بغداد.

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ووفقاً للدفاع المدني، فقد "طوقت فرق الدفاع المدني النيران وأبعدت خطر انتشارها الى الشواغل القريبة من موقع الحادث وأنهت الحريق دون تسجيل إصابات بشرية مع تحجيم أضرارها المادية وعلى إثر ذلك طلب الدفاع المدني فتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية بالاعتماد على تقرير خبير الأدلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع الحريق داخل الكرفانات".

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