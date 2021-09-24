2021/09/24 | 01:33 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اسطنبول-(أ ف ب) – اعتبر الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في تصريحات الخميس أن العلاقة مع الرئيس الأميركي جو بايدن “لم تبدأ بشكل جيد”، في إشارة إلى الطائرات المقاتلة إف-35 التي استبعدت بلاده من امكان الحصول عليها.وأضاف على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك “أتمنى أن تكون لدينا علاقات ودية وغير […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إردوغان : العلاقة مع بايدن “لم تبدأ بشكل جيد”.. والسبب؟) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إردوغان : العلاقة مع بايدن “لم تبدأ بشكل جيد”.. والسبب؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).