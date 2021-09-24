القبض على 13 مطلوباً بنزاعات عشائرية في البصرة

2021/09/24 | 01:36 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة - واع

أعلنت قيادة عمليات البصرة، اليوم الخميس، القبض على 13 مطلوباً بنزاعات عشائرية في المحافظة.

وذكرت القيادة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "قيادة العمليات قطعت شوطا كبيرا في الحد من الأعمال الإجرامية التي تعرض أمن المواطن البصري للخطر بما فيها النزاعات العشائرية التي تؤثر سلبا على إدارة الملف الأمني الأمر الذي دعى الى تشكيل القوة الضاربة".

وأضافت أن "مطاردة المطلوبين يجب ان تستند إلى القيام بعمليات نوعية استباقية وسريعة تعتمد على الجانب الاستخباري والمعلومات المؤكدة هذا العوامل المؤثرة تضع البصرة في المقدمة من الناحية الأمنية"، مؤكدا على "فرض هيبة الدولة والقانون من خلال استمرار عمليات التفتيش ومصادرة الأسلحة غير المرخصة ضمن قاطع عمليات البصرة".

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