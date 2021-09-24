طرد كومان وتعثر جديد لبرشلونة

2021/09/24 | 01:42 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أنهى برشلونة مباراته الثالثة من أصل 5 دون فوز في الدوري الإسباني لكرة القدم، بعد تعادله مع مضيفه قادش صفر-صفر الخميس.

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