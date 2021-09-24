الحشد الشعبي ينعى أحد مقاتليه بعد هجوم للتنظيم جنوب سامراء

2021/09/24 | 01:48 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

نعت هيئة الحشد الشعبي مقاتلها "حسين علي عباس" الذي قُتل أثناء التصدي لهجوم شنه تنظيم داعش جنوب سامراء بمحافظة صلاح الدين وفقاً لبيان إعلام الحشد.

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وجاء في بيان للهيئة تابعه "ناس"بمزيد من الفخر والاعتزاز تزف هيئة الحشد الشعبي، الشهيد المجاهد حسين علي عباس أحد ابطال اللواء 42 بالحشد الشعبي الذي ارتقى خلال مشاركته بالتصدي لفلول “داعش” الإرهابي في منطقة سيد غريب جنوب مدينة سامراء، وبهذه المناسبة نعزي ذوي الشهيد وسائر متعلقيه، سائلين العلي القدير أن يلهمهم الصبر والسلوان وأن يتغمد الشهيد السعيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.



إن الدماء والتضحيات التي يقدمها الحشد الشعبي ونحن في أيام اربعينية الإمام الحسين (عليه السلام) ستحول دون أي زعزعة لأمن مدننا العزيزة أو تعكير صفو الاستقرار الأمني، وستبوء كل محاولات الإرهابيين بالفشل الذريع في إيجاد موطئ قدم لهم".

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