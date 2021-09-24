الداخلية تصدر توضيحاً جديدا بشأن اعتقال المتهم البريء

2021/09/24 | 01:55 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احتمالية تعرض المتهم للتعذيب.

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