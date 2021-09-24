هل تتجه تونس نحو نظام سياسي جديد؟ .. آراء خبراء

2021/09/24 | 02:30 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرئيس التونسي قيس سعيد يتحدث في قصر قرطاج في الثاني من أيلول/سبتمبر 2020 © ا ف ب/ارشيف فتحي بلعيد تونس (أ ف ب) – يرى خبراء أن الرئيس التونسي قيس سعيّد الذي عزّز صلاحياته الأربعاء بموجب قرار رئاسي يسعى إلى إرساء نظام سياسي جديد، ما يثير قلقا لدى معارضيه والمجتمع المدني.– ماذا تعني […]

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