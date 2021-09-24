هل يفعلها الرئيس السيسي؟

2021/09/24 | 02:44 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في الآونة الأخيرة كانت هناك أكثر من مناسبة طرح فيها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بصورة مباشرة، وجهة نظره بشأن إصلاح الخطاب الديني

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