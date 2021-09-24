كيف يعمل نظام الانتخابات في ألمانيا؟

2021/09/24 | 03:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- برلين-(أ ف ب) – في العديد من البلدان كثيرا ما يستتبع التقدم القوي في استطلاعات الرأي فوز ساحق، لكن الأمور ليست بهذه ببساطة في نظام الانتخابات الألماني المعقد.وفي النهاية، قد يُضطر المرشح الأوفر حظا أولاف شولتز، نائب المستشارة الحالي ووزير المال إلى التحالف مع أي شركاء محتملين لخلافة أنغيلا ميركل على رأس […]

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