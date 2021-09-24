2021/09/24 | 03:14 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تخطط مجموعة "نافال" -المتعاقدة مع وزارة الدفاع الفرنسية- لإرسال فاتورة غرامة إلى أستراليا، على خلفية إلغاء الأخيرة عقدا لتزويدها بالغواصات قيمته 66 مليار دولار، إثر صفقة "سرية" بين كانبيرا وواشنطن ولندن.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فرنسا تخطط لفرض غرامة "مليارية" على أستراليا بسبب صفقة الغواصات) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فرنسا تخطط لفرض غرامة "مليارية" على أستراليا بسبب صفقة الغواصات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).