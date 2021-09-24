بالفيديو.. امرأة تنجو من قطار سريع بطريقة إعجازية

2021/09/24 | 04:15 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداولت حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي مقطعا يحبس الأنفاس فيديو لسيدة هولندية، كاد أحد القطارات السريعة أن يدهسها، إلا أنها نجت بأعجوبة حقيقية من الموت.

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