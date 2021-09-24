2021/09/24 | 05:16 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محمود جمال - مباشر: استطاعت أسواق المال العالمية والإقليمية استيعاب أغلب المخاوف التي أثيرت لدى مستثمري الأسهم بسبب أزمة "إيفرجراند" عملاق العقار الصيني المتعثرة عن سداد الديون والتي أعادت للأذهان تداعيات انهيار بنك "ليمان براذرز" الأمريكي الذي …

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