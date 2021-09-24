دول عربية بين الأسهل والأصعب للحصول على رخصة قيادة السيارات

2021/09/24 | 05:47 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ظهرت دولتين عربيتين في تصنيف لأكثر دول العالم سهولة من ناحية تعليم قيادة السيارات، بينما ظهرت دولة عربية واحدة بين الأصعب في هذا المجال.

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