2021/09/24 | 06:18 - المصدر: الحرة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- قال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الخميس، إنه يعتقد أن العالم متّحد في الضغط على حركة طالبان، وذلك بعد إجرائه محادثات مع مسؤولين من باكستان والصين وروسيا.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بلينكن: العلاقة مع طالبان تحددها الإجراءات التي ستتخدها) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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