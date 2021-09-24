صواريخ صينية وطائرات إيرانية تؤجج الصراع في تيغراي بإثيوبيا

2021/09/24 | 07:19 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشق أسلحة صينية وإيرانية طريقها إلى منطقة تيغراي في إثيوبيا في وقت يحاول فيه المجتمع الدولي التوصل إلى تهدئة للصراع الذي أدى إلى مقتل آلاف المقاتلين والمدنيين وتشريد أكثر من 1.7 مليون شخص.

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