2021/09/24 | 07:49 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهرت سجلات جديدة أن القوات البريطانية مسؤولة عن مقتل 86 طفلا وأكثر من 200 مدني بالغ، خلال الحرب في أفغانستان، مع تعويض بلغ 2380 جنيها إسترلينيا فقط (3266 دولار) في المتوسط ​​عن "كل روح فقدت".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سجلات رسمية تكشف عدد "القتلى المدنيين" في أفغانستان على يد القوات البريطانية) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سجلات رسمية تكشف عدد "القتلى المدنيين" في أفغانستان على يد القوات البريطانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).