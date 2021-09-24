مساهمة دول الجوار في تغيب نظام 14 تموز:( 5- 6) - عقيل الناصري

2021/09/24 | 08:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عقيل_الناصري خامسا- والكويت :من جهة أولى :"...



وما يلفت الإنتباه هنا أن الكويت كانت من أكثر التي عملت على إسقاط حكم عبد الكريم قاسم ولأسباب معروفة لا حاجة لنا إلى تكرارها.



لكن من المهم أن نشير إلى الدعم الذي قدمته إلى الحركة الكردية في شمال العراق في حزيران 1961 ضد عبد الكريم قاسم ...



".ومن جهة ثانية : ساهمت الكويت في المفاوضات بين عراق الزعيم قاسم والكويت، التي ترأسها من الجانب العراقي السفير ق ......





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