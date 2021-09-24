اليسار الفلسطيني والعربي وتعلقه بالماضي (3) - نهاد ابو غوش

2021/09/24 | 08:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#نهاد_ابو_غوش نشأت قوى اليسار في فلسطين والعالم العربي، ضمن واحد من التيارات الرئيسية التالية:-- تيار الأحزاب الشيوعية التقليدية التي تشكلت بوحي من انتصار ثورة اوكتوبر الاشتراكية العظمى، وتاثرا بها، أو استلهاما لتجربتها، وغالبا ما وقع التأثر من خلال الأحزاب الشيوعية الأوروبية القائمة في المراكز الاستعمارية الأوروبية، أو من خلال فرص الاحتكاك التي نشات بفعل البعثات التعليمية والإرساليات، أو تطويرا وامتدادا لت ......





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