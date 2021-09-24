تطبيق الشريعة الاسلامية فى بلاد الأمريكان - محمد فُتوح

2021/09/24 | 08:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_فُتوح تطبيق الشريعة الإسلامية فى بلاد الأمريكان !!! ---------------------------------------------------فى الوقت الذى تتصاعد فيه موجات الغضب والسخط فى العالم الإسلامى على الغرب ، وفى الوقت ذاته الذى أصبح ينظر فيه أغلب الناس فى الغرب إلى أى مسلم على أنه إرهابى ، ومع موجات سوء الفهم المتبادل بدءاً بإثارة مشكلة الحجاب فى فرنسا وانتهاء بمشكلة النقاب فى بريطانيا ، وبالرغم من عدم قناعتى بدعو ......





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