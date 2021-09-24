افتاء ليبيا تدعو لمظاهرات الجمعة لإسقاط البرلمان

2021/09/24 | 08:08 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت دار الإفتاء الليبية، المساء الخميس بيانا دعت فيه لمظاهرات، الجمعة، لإسقاط البرلمان الذي وصفته بـ"الساقط شرعا وقانونيا وأخلاقيا".

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