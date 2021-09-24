2021/09/24 | 08:15 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة /المركز الخبري الوطني قال ذبيح الله مجاهد، نائب وزير الثقافة والإعلام في الحكومة الأفغانية المؤقتة، إن هذه الحكومة تعتزم القضاء على جميع طرق تهريب المخدرات من بلاده إلى الدول الأخرى.وأشار مجاهد، إلى أن […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص طالبان تأمل بمساعدة روسية في مكافحة تهريب المخدرات المركز الخبري الوطني.

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