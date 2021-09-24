استقالة مفوض الصحة في نيويورك على خلفية إدارته للوباء

2021/09/24 | 08:19 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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استقال مفوض الصحة في نيويورك، والذي عينه الحاكم السابق للولاية أندرو كومو، الخميس وسط انتقادات له على خلفية التقليل من أعداد الوفيات في دور رعاية المسنين.

وقالت الحاكمة كايثي هوكل التي خلفت كومو الشهر الماضي بعد تنحيه إثر اتهامات بالتحرش الجنسي، إنها قبلت استقالة هاورد زاكر.

وأضافت أنه سيواصل مهماته حتى تعيين سلف له.

وارتفعت الحصيلة الرسمية للوفيات في ولاية نيويورك إلى 55 ألف وفاة في آب الماضي.

المصدر: وكالة الانباء الفرنسية

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