بعد العثور على جثتها.. مذكرة توقيف فيدرالية بحق خطيب غابي بيتيتو

2021/09/24 | 08:19 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت السلطات الأميركية مذكرة توقيف فيدرالية بحق خطيب الشابة الأميركية غابرييل (غابي) بيتيتو (22 عاما)، والتي وجدت مقتولة قبل أيام، في أحد المتنزهات بولاية وايومنغ.

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