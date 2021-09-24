النهضة التونسية ترفض تعليق الدستور وتحذر من

2021/09/24 | 08:39 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت حركة النهضة التونسية التي يترأسها، راشد الغنوشي، رفضها تعليق دستور الجمهورية وتعويضه بتنظيم مؤقت للسلطات وتحذر من حكم فردي مطلق "فاقد الشرعية" على حد تعبيرها.

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