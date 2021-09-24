2021/09/24 | 08:39 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الباخرة الثانية المُحملة بالوقود الإيراني تصل إلى لبنان هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/09/24 | 08:39.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الباخرة الثانية المُحملة بالوقود الإيراني تصل إلى لبنان) نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الباخرة الثانية المُحملة بالوقود الإيراني تصل إلى لبنان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين نيوز).