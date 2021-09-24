وزير الخارجية لنظيره الفنزويلي: العراق يسعى لان يكون مصدر استقرار

2021/09/24 | 08:44 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني التقى وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، وزير خارجيَّة فنزويلا فيليكس بلاسينسيا غونزاليس، على هامش اعمال الدورة السادسة والسبعين للجمعيّة العامّة للأمم المُتحِدة في نيويورك.وجرى خلال اللقاء بحث أبرز القضايا التي تهمُّ البلدين، […]

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