2021/09/24 | 08:44 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الخميس، اخماد حريق اندلع داخل بناية وزارة التربية في بغداد.وذكرت المديرية في بيان أن “فرق الدفاع المدني تمكنت في وقت متأخر من ليلة الخميس من اخماد […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الدفاع المدني يكشف تفاصيل حريق وزارة التربية المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدفاع المدني يكشف تفاصيل حريق وزارة التربية) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الدفاع المدني يكشف تفاصيل حريق وزارة التربية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).