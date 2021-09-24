محافظ ذي قار يعلق بشأن ازمة البنزين

2021/09/24 | 09:02 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن محافظ ذي قار احمد الخفاجي، الجمعة، انتهاء ازمة شح البنزين في المحافظة.

وذكر المكتب الإعلامي للمحافظ في بيان، تلقى NRT عربية، نسخة منه، (24 أيلول 2021)، ان "المحافظ احمد غني الخفاجي تجول، مساء الخميس في عدد من شوارع مدينة الناصرية معلنا انتهاء ازمة شحة الوقود التي كان سببها تأخر وصول المنتج المستورد الى المؤانئ العراقية".

واضاف البيان، انه "يتابع بشكل شخصي عملية تجهيز محطات الوقود بالبنزين، وقد انتهت الان الأزمة بشكل واضح، وان المحطات عادت لتعمل على مدار الساعة، ولا وجود لأي نقص"، داعيا "المواطنين الى الاطمئنان وعدم الانجرار وراء الاشاعات التي تريد اقلاقهم، كما أكد ان الحكومة المحلية تتابع كل ما يعيق استمرار الحياة الطبيعية".

ونوه، الى ان "الازمة كانت على مستوى العراق، وتعد ذي قار من بين اوائل المحافظات التي نجحت في حل مشكلة النقص الحاصل في مادة البنزين".

N.A

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