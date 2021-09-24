روما تعمق جراح أودينيزي

2021/09/24 | 09:03 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني حقق فريق روما فوزا ثمينا على ضيفه أودينيزي بهدف دون مقابل في المباراة التي جمعتهما يوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.ويدين روما بالفضل في الفوز لنجمه […]

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